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Эдуард Мор оценил шансы в дерби ЦСКА - «Спартак»

25 Апреля 2024 • 08:35 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«В каждой игре «Спартак» не будет забивать по пять голов, где-то снова будет штормить команду. Тем не менее жду яркого и результативного футбола. Не вижу фаворита. Шансы на победу примерно равны», - передает слова Мора «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на пятой строчке.

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