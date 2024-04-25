Сперцян ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ

Один и лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян пообщался с представителями СМИ после поединка 21-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой». «Быки» отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Что изменилось при Мусаеве? Больше стали играть в атаку и комбинировать. Чемпионская гонка? Наше дело играть», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Благодаря своей победе и осечке «Зенита» краснодарский клуб сократил отставание от первого места до одного балла. В следующем поединке подопечные Мурада Мусаева на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится в понедельник, 29 апреля.