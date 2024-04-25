Педро: «Зенит» должен выходить на каждую игру как на финал»

Бразильский форвард «Зенита» Педро пообщался с журналистами после сенсационного поражения от казанского «Рубина» со счетом 0:2.
«Мы должны выходить на каждую игру как на финал. Нам следует быть более сконцентрированными и использовать те шансы, которые сами создаем. Мы должны выиграть ближайший матч с «Динамо», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
После неожиданной осечки на своем поле подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» опережает идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Тройку лучших замыкает московское «Динамо».
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