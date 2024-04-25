Экс-игрок «Спартака»: «Аршавин был последней звёздочкой российского футбола»

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Попович поделился мнением об отсутствии больших звезд в нынешнем поколении российских игроков.
«Кто бы что ни говорил про Аршавина, но это была последняя звёздочка российского футбола. Человек и в Англии поиграл, и за сборную блеснул. Головин? Хороший игрок, но он такой один», - передает слова Поповича «Чемпионат».
Напомним, что на клубном уровне Аршавин поиграл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и «Кайрат». В составе национальной сборной России Андрей провел 74 встречи, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей.
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