Галактионов высказался о Дзюбе

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе после поединка 21-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:2.

«Мы Артёма видим, он игрок команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 25 поединков, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами. Ранее в прессе сообщалось, что Артём может покинуть команду в летнее трансферное окно.