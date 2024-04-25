Силкин оценил футбол в исполнении «Динамо»

«Говорят, «Динамо» выезжает за счёт индивидуальностей. Я с этим не согласен. «Динамо» играет в командный футбол и сильно как команда. Когда они правильно настроены, то против «Динамо» трудно играть», - передает слова специалиста Metaratings.ru.