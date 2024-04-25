Силкин оценил футбол в исполнении «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о гостевой победе «бело-голубых» над «Оренбургом» (2:1) в перенесенном матче 21-го тура Премьер-лиги.
«Говорят, «Динамо» выезжает за счёт индивидуальностей. Я с этим не согласен. «Динамо» играет в командный футбол и сильно как команда. Когда они правильно настроены, то против «Динамо» трудно играть», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
После 25 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 44 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым «Краснодара» на пять очков.
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