Названа худшая команда весенней части сезона РПЛ

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата России «Пари НН» на своем поле принимал столичный «Локомотив». Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 2:3.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Юрана являются худшей командой Премьер-лиги в весенней части сезона. После ничьей и победы «Пари НН» потерпел уже пять поражений подряд.

После 25 проведенных туров нижегородский коллектив набрал 28 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке Премьер-лиги команда Юрана на выезде померяется силами с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 28 апреля.