Супердерби ЦСКА против «Спартака»: Прогнозируем составы Федотова и Слишковича на российское «класико»

В центральном матче перенесённого 21-го тура РПЛ состоится московское дерби ЦСКА и «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные варианты составов команд на этот большой матч.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Агапов, Зделар, Келлвен, Мендес, Обляков, Давила, Чалов, Мусаев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Литвинов, Медина, Угальде, Соболев

ЦСКА не смогут помочь основные центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, удалённые в матче прошлого тура с «Ахматом». По жёлтым карточкам дисквалификация у Аббосбека Файзуллаева.

В стане ЦСКА давно травмирован Максим Мухин. У «Спартака» в последнее время повреждения были у Романа Зобнина и Виктора Мозеса. На предыдущий матч с «Ростовом» они не попали в заявку.

«Спартак» идёт чуть выше в турнирной таблице. «Красно-белые» имеют 38 очков, у «красно-синих» на один балл меньше. Обе команды борются за попадание в четвёрку.

Стартовый свисток в дерби ЦСКА – «Спартак» на «ВЭБ Арене» должен прозвучать сегодня, 25 апреля, в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция этого жаркого матча пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов