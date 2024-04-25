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​ЦСКА и «Динамо» опровергли интерес к Гуарирапе эксклюзив

25 Апреля 2024 • 01:20 Комментировать

В последних матчах в составе «Сочи» заблистал перебравшийся в этот клуб венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, который забил уже три гола в последних четырёх матчах. В связи с этим появились слухи, что на талантливого 21-летнего игрока теперь посматривают лучшие клубы России.

Но в ЦСКА и «Динамо» поспешили опровергнуть интерес к Саулю Гуарирапе - это выяснил корреспондент «Евро-Футбол.ру». Впрочем, возможно, к лету их мнение изменится, особенно если венесуэлец продолжит исправно выполнять свою «чёрную» для голкиперов противоборствующих команд работу.

В следующем туре «Сочи» предстоит сыграть на выезде с «Ахматом».


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Евро-Футбол.Ру,
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