В последних матчах в составе «Сочи» заблистал перебравшийся в этот клуб венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, который забил уже три гола в последних четырёх матчах. В связи с этим появились слухи, что на талантливого 21-летнего игрока теперь посматривают лучшие клубы России.

Но в ЦСКА и «Динамо» поспешили опровергнуть интерес к Саулю Гуарирапе - это выяснил корреспондент «Евро-Футбол.ру». Впрочем, возможно, к лету их мнение изменится, особенно если венесуэлец продолжит исправно выполнять свою «чёрную» для голкиперов противоборствующих команд работу.

В следующем туре «Сочи» предстоит сыграть на выезде с «Ахматом».