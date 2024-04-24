Пономарёв считает, что у «Зенита» есть возможность купить любого футболиста

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о роли тренера в современном футболе.

«Работу тренера можно оценить только по занятому месту в турнирной таблице. Допустим, Семак. У него есть великолепная возможность взять любого футболиста. В «Зените» сейчас играют восемь бразильцев. В своё время Слуцкий принял ЦСКА, команда была абсолютно готовой», — приводит слова Пономарёва издание Betonmobile.

Напомним, что сегодня, 24 апреля, «Рубин» победил лидера первенства страны «Зенита» в рамках перенесенного матча 21-го тура. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу казанского клуба.

Сейчас клуб из Казани с 36 баллами располагается на восьмом месте в чемпионате России. Что касается «Зенита», то коллектив находится на первой позиции, имея в своём активе 50 очков.