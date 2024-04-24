Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о возможном продлении контракта с казанской командой.

«Я никого не тороплю, ничего не требую. Меня это вообще не тревожит. Почему меня должно тревожить? Если что-то не так, значит надо будет строить где-то в другом месте. Так складывается футбольная жизнь. Пока мы об этом не говорили, не думали, но надо выполнять ту работу, которая», - приводит слова специалиста издание «СЭ».

Напомним, что сегодня, 24 апреля, «Рубин» победил лидера первенства страны «Зенита» в рамках перенесенного матча 21-го тура. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу казанского клуба.

Сейчас клуб из Казани с 36 баллами располагается на восьмом месте в чемпионате России.