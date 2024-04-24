Андрей Мостовой: «Дома стали плохо играть»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался после поражения в минувшем матче с «Рубином».

Встреча 21-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Казани.

«Сезон складывается так, что стали плохо дома играть. Не то, что плохо — не можем забить. Наш конек был — у нас доминация была», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Футболист добавил, что сейчас необходимо провести анализ и разобраться, что же произошло в игре с «Рубином».

После поражения от «Рубина» подопечные Сергея Семака остались на вершине турнирной таблицы чемпионата России, но отрыв от идущего на второй строчке «Краснодара» сократился до одного очка.