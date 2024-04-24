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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йевтич: У Даку очень большой потенциал

24 Апреля 2024 • 23:27 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился комментарием об игре форварда команды Мирлинда Даку.

«Считаю, что он – очень командный игрок. Возможно, ему нужно быть чуть наглее, в некоторых ситуациях нападающим нужно быть эгоистом», — приводит слова Йевтича Metaratings.

По мнению хавбека, Даку мог бы забить больше мячей в сезоне, ведь у него большой потенциал.

В текущей кампании 26-летний форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и стал автором четырех результативных передач.

После 25 игр «Рубин» занимает восьмое место в чемпионате России, сумев набрать 36 очков.

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