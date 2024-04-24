Рахимов: «Есть хорошая поговорка: «Порядок бьёт класс»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Если бы вам сказали за час до игры, что ваша команда увезет сегодня три очка из Санкт-Петербурга, вы бы поверили в это?

- Нет, я бы, наверное, не поверил. Но когда мы готовились к этой игре, я сразу сказал ребятам, что все считают фаворитом «Зенит», и это по праву. Потому что если мы посмотрим на уровень игроков, то у них классные футболисты, очень хорошая команда. Такие игры случаются все равно со всеми, поэтому думаю, «Зениту» не стоит расстраиваться. Но выходя на поле, я сказал, когда игра начинается, у всех игроков обеих команд по 50% на победу. Все зависит от того, как вы себя покажете, как будете вести себя на поле, и какая уверенность у вас будет. Есть хорошая поговорка: «Порядок бьёт класс». Мы играем против класса сегодня, очень хорошего, но у нас должен быть порядок. Порядок был, и я ребята за это поблагодарил.

- С футбольной точки зрения насколько отличался первый тайм от второго? Потому что по результату понятно - два забитых мяча.

- Если вы обратите внимание, мы достаточно много в первом тайме допускали технического брака, у нас было много потерь, потому что мы, владея мячом, замедляли владение мячом. Нам нужно было убыстрять. «Зениту» удавались как раз контратаки, чего нельзя было давать делать, потому что быстрые, очень техничные игроки. У нас были определенные проблемы. Во втором тайме мы более конкретно стали владеть мячом в этих ситуациях и доходить до ворот, создали свои моменты. Я очень рад, что забили. Но еще раз - могло развернуться в любую сторону, но порядок, который у нас был сегодня, тактическая дисциплина и самоотдача, уверенность в действиях, она заслуживает благодарности.

- Довольно долго вы не делали замен, и первая замена Безрукова тоже была вынуждена...

- Мы об этом говорили до матча. Когда я вижу скамейку запасных, которая усилит игру «Зенита», когда выходят и Педро, и Артур, и Эракович, и все остальные, а еще Дуглас Сантос есть в запасе… естественно, та игра, которая шла у нас, я не хотел ломать никаких позиций, потому что очень важно было сохранять этот баланс.

- Такие победы позволяют эмоционально команде шагнуть вперед? Несмотря на то, что очевидно, что вы не решаете задач в концовке.

- Если вы видите, у нас достаточно эмоциональная команда. Поэтому в каждом матче проблем нет. Сейчас я команде сказал: «Сейчас вы заслужили, можете отдыхать и праздновать, а завтра новый день».