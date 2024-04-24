Семак: «Был не наш день, сегодня ничего в ворота не летело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- По горячим следам если говорить, что сегодня не получилось у команды для того. Чтобы одержать победу?

- Самое главное - не получилось забить. Без забитых мячей побеждать невозможно. А что касается обороны, ошибки были, будут. Моментов и подходов сегодня было очень много, но сегодня был не наш день, сегодня ничего в ворота не летело.

- Это только о невезении можно говорить? Или все-таки более комплексные есть причины?

- «Рубин» оборонялся всеми возможными средствами, очень низко и глубоко, старались. У нас, понятно, что не было кому забить из тех моментов, что были. Забили бы один мяч, наверное, по-другому бы сложилось. Вместо этого пропустили, игра уже пошла еще удобнее для «Рубина», потому что глубоко обороняться с возможностью контратак и стандартных положений. Что могли игроки «Рубина» делать - выжимать из наших ошибок и стандартных положений моменты, чем они и воспользовались в доигровке, забили второй гол. Мы не доиграли тот момент до конца. Что касается атаки, не хватило нам в завершении сегодня.

- В перерыве замена, выход Эраковича вместо Алипа. Почему?

- Устал, для Алипа это не свойственная позиция. Более такая трудоемкая, поэтому его не хватает на весь матч. Мы по тайму дали сыграть ему и Эраковичу.

- Всех игроков атаки выпустили в концовке матча, но с точки зрения голевых моментов не прибавилось в отличие от давления. Почему?

- Из пустых ворот выносили, момент были, пустые ворота, и Нино бил - всё летело во вратаря. Прострелы хорошие были, понятно, что все фланговые передачи, иногда одна передача приводит к забитому мячу, иногда и 20 не доходят до адресата по тем или иным причинам. Поэтому сегодня игра так для нас сложилась неудачно. Будем готовиться к следующему матчу.

- Физика сказалась? То, о чем вы говорили после прошлой игры и перед этим матчем, о том, что всего два дня было между этими матчами.

- Сложно говорить. Что касается самой игры, то владели, атаковали очень много, двигались. Свежесть? Ее не может быть в таком графике, но движение было достаточным, на мой взгляд. Поэтому дело не в этом. Скорее в реализации, которая не позволила набрать очки и забить сегодня мячи.