«Балтика» только во второй раз в сезоне пропустила 3 гола — команда идёт в зоне стыков

24 апреля «Балтика» встречалась на выезде с «Краснодаром» в рамках матча перенесённого 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой кубанского клуба со счетом 3:2.

Для «Балтики» этот матч стал лишь вторым в нынешнем сезоне во всех турнирах, где команда пропустила три гола. Ранее подопечные Сергея Игнашевича пропускали столько в седьмом туре РПЛ в матче с «Локомотивом» (2:3).

Отметим, что на данный момент «Балтика» идет в зоне стыков, занимая 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В копилке калининградского коллектива 23 очка.

В следующем туре «Балтика» примет дома ЦСКА. Встреча пройдет 28 апреля.