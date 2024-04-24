«Рубин» — о победе над «Зенитом»: «Чемпионская гонка, живи»

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала победу над «Зенитом» в перенесённом 21 туре первенства России. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу казанского клуба.

Так, «Рубин» в своём телеграм-канале по окончании матча выложил фото с игры со словами «Чемпионская гонка, живи».

Ранее «Краснодар» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. После этой встречи «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны. сезона-2023/2024.

Коллектив заработал 49 баллов за 25 игр и приблизился к идущему на первом месте «Зениту» (50 очков).