Мусаев: «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Давайте сразу о качестве. Если в матче с «Факелом» было два равных тайма, то что сегодня?

- Сегодня нормально по качеству в плане атаки, но в плане обороны не хватало дисциплины, много позволили сопернику, было много свободных зон, поэтому был такой небольшой дисбаланс. Шли в атаку, играли смело, но в обороне нужно играть более надежно.

- С этим дисбалансом связана замена Кайо на Тормену?

- У него там были небольшие проблемы, было видно, что мышца хватала. Плюс нужно было освежить оборону. С Кайо не было больших проблем. Но было видно, что он уже подустал, чуть начал ошибаться в передачах, поэтому решили выпустить свежего игрока.

- Подобный пас Сафонова на Сперцяна - это абсолютный экспромт, или что-то подобное можно репетировать, отработать?

- Не знаю, если помните, такие голы были раньше. Там ЦСКА забивали, он давал пас на Вандерсона, Вандерсон - Стоцкому. У него было там 4-5 предголевых передач. Сейчас он дал такую чистую голевую. Он так делал всю жизнь, всю жизнь кидал до центра поля, отрезал соперников, мы держали темп и проводили атаки. Это хорошо, он убыстряет игру, и это приветствуется.

- Удачно завершили домашнюю серию, но впереди выезд и опять одно очко между вами и «Зенитом». Это добавляет какого-то волнения и давления?

- «Зенит» вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о «Крыльях Советов». Это самое главное.

- Мы теперь все время будем ждать от «Краснодара» таких матчей, как 3:2 с «Балтикой» и 4:3 с «Пари НН»?

- Хотелось бы, чтобы это было 4:1, как если бы забей Са свой гол в конце матча, это было бы гораздо лучше. Нам нужно работать, не хочется, чтобы такая открытая игра была, это не совсем верно. Хочется, чтобы были такие игры, как с «Факелом», когда мы создаем и создаем, а соперник там имеет один момент за матч. К этому надо стремиться.