Игнашевич: «Сегодня наошибались больше обычного»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Если не секрет, что сейчас сказали футболистам в раздевалке с учетом того, что «Балтика» дала бой «Краснодару» и едва не вырывала ничью?

- Поблагодарил ребят за игру, и собственно мы начинаем готовиться к матчу через три дня.

- Какие отрезки игры все-таки предопределили сегодняшний результат, на ваш взгляд?

- Я не стал бы делить матч на отрезки. В целом заслуженная победа «Краснодара», я их поздравляю. Но в то же время мы все-таки могли увезти отсюда очки. Были моменты, поэтому некая недосказанность осталась.

- Все-таки вы поздравите Козлова с дублем или поругаете за тот неиспользованный момент в концовке матча, который мог привести к третьему мячу?

- Он молодец, что забил два мяча. Чего мне его ругать? Конечно, похвалю.

- Сегодня с кем-то персонально оборона «Балтики» не справилась, или в целом было тяжело с атакой «Краснодара»?

- Мы пропустили много для себя. Все-таки не помню, три мяча, по-моему, еще не пропускали в сезоне. Первый гол необязательный. Третий гол со стандарта, поэтому со стандартов мы тоже один или два мяча за сезон пропустили, поэтому сегодня наошибались больше обычного.

- Впереди у «Балтики» тяжелейший календарь. Делаете на это скидку, готовитесь именно к такому концу сезона?

- А у кого он легкий? Назовите. У «Краснодара» легкий? Никаких скидок, для нас каждый матч важен, и сегодня мы приехали сюда за очками. И в следующей игре с ЦСКА, «Урал», «Ростов» и так далее. У нас нет легких матчей, думаю, как и у вас.