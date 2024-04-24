Мостовой: У Чалова подходящий возраст, чтобы попробовать себя в Европе

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном переезде форварда ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

«У Чалова подходящий возраст, поэтому где-то он может себя попробовать. Здесь уже многое зависит от агента», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что считает правильным желание Чалова попробовать свои силы в европейском футболе.

В текущем сезоне 26-летний нападающий появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.