Гранат поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак»

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем московском дерби ЦСКА — «Спартак».

«Команды в разных психологических состояниях. «Спартак», можно сказать, на коне, а ЦСКА — наоборот. Плюс у армейцев еще есть потери в составе, причем серьезные. Все это тоже сказывается. Надеюсь, будет яркое дерби. Все-таки это один из самых страстных матчей страны», — приводит слова бывшего игрока издание Sport24.

Напомним, игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.