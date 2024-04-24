Сперцян: «Сафонов один из лучших, кто вводит мяч рукой далеко и точно»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Балтика» Эдуард Сперцян для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Снова, как и в Калининграде, огорчил Евгения Латышонка, с которым вместе играли в «Краснодаре-2». Не боишься, что отношения испортятся?

- Да нет, у меня со всеми ребятами, в том числе с Женей хорошие отношения. Он большой молодец, мы за ним следим так же, как и за всеми воспитанниками. Через многое прошли, это часть игры, это футбол.

- Такой пас от Матвея Сафонова. Проворачивали ли вы что-то подобное раньше? Ожидал ли ты его?

- Мотя один из лучших, кто вводит мяч рукой далеко и точно, поэтому, конечно, мы разговариваем с ним. Мы забили такой мяч в прошлом сезоне или позапрошлом, когда Джон забил на выезде. Поэтому, конечно, можно сказать, что это наигранное, но мы это не тренируем. Хорошо получилось, Мотю - с ассистом!

- Как избегать таких нервных концовок, которая снова настигла «Краснодар»?

- Тяжело сказать, я думаю, что надо добавить в концентрации и больше думать об обороне и помогать друг другу, потому что в концовке уже устаешь, поэтому только помогать друг другу и играть надежно.

- В Санкт-Петербурге «Зенит» проиграл «Рубину». Реакция?

- Хорошо, что так. Но наше дело - выигрывать. Сегодня победили, продолжаем дальше работать.