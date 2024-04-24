«Рубин» стал второй командой, не пропустившей на «Газпром Арене» в этом сезоне

Сегодня, 24 апреля, «Рубин» встречался на выезде с «Зенитом» в рамках матча перенесённого 21-го тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась сенсационной победой команды Рашида Рахимова со счётом 2:0. Стоит сказать, что «Рубин» стал лишь вторым коллективом, которому в нынешнем сезоне удалось оставить свои ворота на замке в гостевом матче с «Зенитом». Ранее такое случалось дважды — оба раза на ноль с «Зенитом» играл московский «Спартак».

На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в чемпионате.

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