Бывший футболист ЦСКА опозорил игроков клуба

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что московский клуб по итогам сезона в первенстве страны должен попадать в тройку призёров.

«С таким составом, который есть сейчас у армейцев, они должны попадать в тройку однозначно. Но с той игрой, которую они сейчас демонстрируют... Они просто никакие, это позор. Нет ничего — никаких связей, никаких умных решений. Ничего нет, играют как попало, каждый сам за себя. Это неправильно», - приводит слова бывшего футболиста издание «Газета.Ru».

Напомним, что ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Встреча состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Коллектив Владимира Федотова в турнирной таблице РПЛ идёт на шестом месте, заработав 37 баллов.