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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ

24 Апреля 2024 • 22:31 Комментировать (6)
Зенит
0:2
Рубин
окончен

«Зенит» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 24 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит0:2Рубин
  50'Даку Мирлинд (0:1)
  67'Мартынович Александр (0:2)
Кержаков МихаилРодригао де Соуза 57' (Артур Виктор Гимараес ( 57') Нино IIIАлип Нуралы 46' (Эракович Страхинья ( 46'  70') Караваев Вячеслав 89' (Ерохин Александр ( 89') КлаудиньоВендел МаркусБарриос Вильмар 60' (Сергеев Иван ( 60') Мостовой Андрей  90' 60' (Педро дос Сантос ( 60') Кассьерра МатеоМантуан Густаво
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичИзидор ВильсонДуглас СантосБардачёв МатвейВасютин АлександрАдамов Денис
Дюпин ЮрийВуячич ИгорГрицаенко АлексейМартынович АлександрИву УгучуквуБезруков Руслан 76' (Рыбус Мацей ( 76') Зотов АлександрРожков ИльяКабутов Дмитрий 90' (Тесленко Егор ( 90') Даку МирлиндВада Валентин 87' (Ранджелович Лазар ( 87')
Запасные: Биелович ЛукаЯнович НикитаЙокич БогданАпшацев МаратШамов ЕгорШабанаджай ДарданЛомовицкий АлександрТахери КасраИванов Олег
24 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

После натужной победы над «Оренбургом» болельщики «Зенита» с опасением ждали матч против «Рубина». Казанцы под руководством Рахимова умеют закрываться и жалить на контратаках, стандартах. Добывать очередную победу Сергей Семак послал довольно стандартное сочетание исполнителей – Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан и Кассьерра. Педро и Артур опустились на скамейку запасных.

Сценарий матча угадывался легко, он и подтвердился. «Зенит» захватил территорию, инициативу, стал создавать моменты. Первый случился после стартовой десятиминутки: после передачи с правого края выскочил на рандеву с Дюпиным Матео Кассьерра. Пробил и попал в защитника, а с добивания уже Клаудиньо бил с правого же края под перекладину, но снова выручил голкипер. Расслабляться Юрию вообще не давали.

Снова атаки, атаки правым флангом, навесы. Вендел в ходе очередной такой принял мяч на дуге штрафной площади и выкатил Алипу, Нуралы пробил сильно и точно в угол, но Дюпину удалось в прыжке парировать. Постепенно «Рубин» стал привыкать к таким атакам, стал закрываться серьёзнее, а у «Зенита» стали появляться проблемы в созидании. А территориальное преимущество особых дивидендов питерцам не приносило.

Давление на правый край, кстати, продолжалось. Опасно простреливал оттуда Мантуан, однако в первом случае не хватило Мостовому пары сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу, а во втором – борьбу за мяч выиграл Кабутов. Новые угрозы воротам Дюпина вспыхивали очень редко. И «Зенит» за это был наказан. Пять минут прошло со старта второго тайма, когда «Рубин» провёл первую толковую атаку. Зотов на линии штрафной площади отыскал Даку, тому дали мяч принять и вторым касанием прошить Кержакова. Мирлинд отправил мяч точно в дальний угол – 0:1.

«Зенит» очень быстро мог восстановить статус-кво, однако Андрей Мостовой растерялся перед пустым углом и умудрился в него не попасть после прострела Кассьерры. И за это питерцы тоже были наказаны, ведь заработали казанские угловые. Сначала Кержаков каким-то чудом спас после удара Вуячича, выигравшего подбор. Но в середине второго тайма «Рубин» уже не простил.

С правого угла поля пошла подача, Мирлинд Даку пробил в акробатическом кульбите через себя, мяч отскочил левее, откуда одинокий Мартынович оформил второй гол – 0:2.  Вот и всё, от такого шока «Зенит» уже не оправился. Хотя были опасные удары по воротам Дюпина, Нино даже в упор бил, но Юрий всё равно играючи мяч забирал. А если голкипер не справлялся, то Грицаенко выносил из пустых ворот, такой эпизод случился на последних секундах матча.

Чемпион проиграл, чемпион подпустил конкурентов. А «Краснодар» должен сказать спасибо «Рубину» за взбодрённую «золотую» гонку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин

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Комментарии (6) Все комментарии
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Антидыня
24 Апреля 2024 в 22:55
Не сомневаюсь что Зенит чемпион. Но без интриги скучновато...
Alexs
24 Апреля 2024 в 22:41
С такой игрой Зенит не имеет право брать титул. Уроды тряпичные!
wertygaz
24 Апреля 2024 в 22:40
Ай да Рубин, подарили настроение)
Alexs
24 Апреля 2024 в 22:40
Это какойто пипец. Семак- клоун
TEREX
24 Апреля 2024 в 22:39
Рубин с победой! Всё по делу..с такой игрой Зенит получил знатную оплеуху. Семак совсем разладил игру команды. Тупое перекатывание мяча в центре поля пешком. Вот весь гений гл. тренера. Пора Семаку поднимать Уфу.
Steam Support
24 Апреля 2024 в 22:33
Очень интересно!!!
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