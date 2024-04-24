Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» разобрался с «Балтикой» и подобрался к «Зениту» на расстояние одного балла

24 Апреля 2024 • 22:26 Комментировать (1)
Краснодар
3:2
Балтика
окончен

«Краснодар» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 24 апреля на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар3:2Балтика
(1:0) Кордоба Джон31'  
(2:0) Сперцян Эдуард50'  
  57'Козлов Данила Сергеевич (2:1)
(3:1) Кордоба Джон61'  
  89'Козлов Данила Сергеевич (3:2)
Сафонов МатвейОлусегун Олакунле  81' 87' (Эктов Александр ( 87') Кайо Панталеао 62' (Тормена Витор ( 62') Алонсо ХуниорОлаcа ЛукасЧерников АлександрСперцян Эдуард 87' (Баньяц Михайло ( 87') Кастаньо Кевин 72' (Кривцов Никита ( 72') Кади 72' (Батчи Жоау ( 72') Кордоба ДжонВиктор Са
Запасные: Агкацев СтаниславЛенини ПинаВолков Сергей ЕвгеньевичКобнан МозесШтепа Михаил
Латышонок ЕвгенийАндраде КевинЖиров АлександрЛуна ДиегоКовалёв Юрий 70' (Аванесян Тигран ( 70') Козлов Данила СергеевичБистрович Кристиян 55' (Капленко Кирилл ( 55') Фернандес Алекс II 69' (Рыбчинский Дмитрий ( 69') Фернандес Роберто IIЭнрикес Анхело 87' (Пряхин Сергей ( 87') Лисакович Виталий  42' 54' (Кузьмин Максим ( 54'  55')
Запасные: Лазарев ВладиславБориско МаксимОсипов АлександрКоновалов ИванМаляров КириллРадмановац НиколаАрбузов Ярослав
24 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Параллельно играли два главных претендента на золото РПЛ. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Рубин», а в гости к «Краснодару» пожаловала «Балтика». Конечно, оба лидера сезона считались фаворитом домашнего матча, как раз и предстояло выяснить, кто же не ошибётся в «простой» ситуации. Мурад Мусаев на вскрытие обороны Сергея Игнашевича отрядил Сперцяна, Олусегуна, Са, Кади и Кордобу. Состав «Краснодара» примерно угадывался.

Активность и прошлого матча перенёс в новый герой игры против «Факела» Виктор Са. Бразилец сохранил запал и стал с первых минут разрывать свой край. Ожидаемо, что он и создал первый момент «Краснодара», уже на девятой минуте оставив не у дел двух соперников. В завершении сольного рейда Виктор Са прострелил в центр вратарской площади, откуда Кади мощным выстрелом чуть не сломал перекладину.

«Балтика» в первые минуты лишь отбивалась, но сумела пружину распрямить. Лисакович в контратаке угловой заработал, Бистрович со стандарта толково навесил, а пробил Анхело Энрикес. Чилиец подрезал мяч под ближнюю к себе штангу, но в створ ворот не попал. И вроде сумели гости выпрямиться, равная игра началась, «Краснодар» уже стал опасаться соперника, как случился гол хозяев. По сути, подаренный голкипером гостей.

На исходе получаса игрового времени случился дальний удар Кади, который неуклюже отразил Латышонок. Грудью голкипер парировал мяч перед собой, а набежавший Джон Кордоба на сто процентов воспользовался шансом – 1:0. Под занавес тайма ещё и дальний удар Са стал проблемой для Латышонка, но там после неудачного первого касания он в броске успел к мячу и смахнул его за пределы поля.

Голы команды приберегли на второй тайм. Всего пять минут прошло после его начала, как Сафонов длинной передачей нашёл Сперцяна. Да так удачно нашёл, что Эдуард из глубины вывалился на рандеву с Латышонком и уверенно голкипера переиграл – 2:0. Прошло меньше десяти минут, и команды устроили обмен голами. «Балтика» забила первой, но не успела почувствовать себя уверенно, не успела ощутить камбэк.

А голевую атаку организовал Кузьмин, забросивший мяч к углу вратарской. Оттуда прострелил Ковалёв, а набежавший Козлов дотянулся выставленной ногой и замкнул, такой гол трёх К получился – 2:1. Но Кордоба очень быстро «потушил» гостей. Подача Сперцяна от угла поля, Джон мастерски продавливает Фернандеса и точно бьёт – 3:1.

Правда, без нервов «Краснодар» матч не завершил. «Балтика» в концовке неплохо так надавила, заперев хозяев у ворот Сафонова и забив на 89-й минуте. Диагональ Кузьмина после ошибки Оласы досталась Козлову, Данила принял мяч на грудь, а вторым касанием точно пробил – 3:2. Тем не менее, «быки» победу удержали и почти нагнали «Зенит», сенсационно проигравший «Рубину».

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
22:52
Игнашевич: «Сегодня наошибались больше обычного»
22:43
Сперцян: «Сафонов один из лучших, кто вводит мяч рукой далеко и точно»
22:07
Сафонов сделал голевой пас рукой
21:54
Кордоба оформил дубль, «Краснодар» снова уверенно обыгрывает «Балтику»
21:51
«Балтика» быстро отыграла один гол в матче с «Краснодаром»
21:47
Сперцян удвоил перевес «Краснодара» в матче с «Балтикой»
21:15
«Краснодар» забил «Балтике» после ошибки голкипера
20:00
«Краснодар» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
19:20
«Краснодар» назвал стартовый состав на игру с «Балтикой»
17:03
Корнеев: «Я не вижу, что «Краснодар» ставит цель быть чемпионом»
11:05
Кади — о возможном чемпионстве «Краснодара»: «Мы будем бороться до конца»
02:11
Краснодар - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
22:34
Юрченко назвал Сперцяна лучшим игроком сборной Армении после Мхитаряна
15:01
«Спартак» не забьёт ЦСКА много: Борис Игнатьев – о главном дерби Москвы
14:54
Отец Кокшарова: «Может быть, в матче с «Крыльями Советов» Александр уже будет в заявке «Краснодара»
12:39
Агент Кайо: Сто матчей за «Краснодар» — это большое достижение
12:23
Бывший игрок «Спартака» дал прогноз на дерби с ЦСКА
10:57
Кади поделился мнением о своём игровом времени в «Краснодаре»
07:36
Сергей Дурасов дал неожиданный прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика»
22 Апреля
22:15
Прогноз и ставка на точный счёт матча Краснодар — Балтика РПЛ — 24 апреля 2024
19:34
Селюк: Я не уверен, что европейские клубы готовы заплатить 15 млн евро за Сперцяна
12:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — Балтика чемпионата России — 24 апреля 2024
11:15
Сафонов: «С Ивичем мы были одной семьёй»
10:59
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Не думаю, что легионеры разочаровались в Мусаеве»
10:48
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Чемпион ещё неизвестен, мы будем бороться до конца»
02:50
Ставка и прогноз на матч Краснодар – Балтика чемпионата России – 24 апреля 2024
21 Апреля
15:44
Тарханов: «В будущем Игнашевич должен возглавить ЦСКА»
11:39
Калинин: «Краснодар» стал играть намного проще, чем раньше»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Steam Support
24 Апреля 2024 в 22:36
Гении!!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.85 3.60 2.27
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
3
2.90 3.30 2.38
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Балтика Балтика
3
2
1.53 3.95 6.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Рубин Рубин
0
2
1.29 5.20 9.80
Видео
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
25.04.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.43 3.75 2.85
Видео
25.04.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
22:52 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Сегодня наошибались больше обычного»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: У Чалова подходящий возраст, чтобы попробовать себя в Европе
22:49 · Россия. Премьер-лига
Гранат поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Сафонов один из лучших, кто вводит мяч рукой далеко и точно»
22:42 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» стал второй командой, не пропустившей на «Газпром Арене» в этом сезоне
22:31 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист ЦСКА опозорил игроков клуба
22:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» уверены, что клуб останется в РПЛ
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Тигиев высказался о слухах, что Глушаков в «Спартаке» сливал Карреру
22:07 · Россия. Премьер-лига
Сафонов сделал голевой пас рукой
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба оформил дубль, «Краснодар» снова уверенно обыгрывает «Балтику»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» быстро отыграла один гол в матче с «Краснодаром»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Сперцян удвоил перевес «Краснодара» в матче с «Балтикой»
Все новости
Рекомендуем