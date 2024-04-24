«Краснодар» разобрался с «Балтикой» и подобрался к «Зениту» на расстояние одного балла

«Краснодар» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 24 апреля на стадионе «Краснодар».

Параллельно играли два главных претендента на золото РПЛ. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Рубин», а в гости к «Краснодару» пожаловала «Балтика». Конечно, оба лидера сезона считались фаворитом домашнего матча, как раз и предстояло выяснить, кто же не ошибётся в «простой» ситуации. Мурад Мусаев на вскрытие обороны Сергея Игнашевича отрядил Сперцяна, Олусегуна, Са, Кади и Кордобу. Состав «Краснодара» примерно угадывался.

Активность и прошлого матча перенёс в новый герой игры против «Факела» Виктор Са. Бразилец сохранил запал и стал с первых минут разрывать свой край. Ожидаемо, что он и создал первый момент «Краснодара», уже на девятой минуте оставив не у дел двух соперников. В завершении сольного рейда Виктор Са прострелил в центр вратарской площади, откуда Кади мощным выстрелом чуть не сломал перекладину.

«Балтика» в первые минуты лишь отбивалась, но сумела пружину распрямить. Лисакович в контратаке угловой заработал, Бистрович со стандарта толково навесил, а пробил Анхело Энрикес. Чилиец подрезал мяч под ближнюю к себе штангу, но в створ ворот не попал. И вроде сумели гости выпрямиться, равная игра началась, «Краснодар» уже стал опасаться соперника, как случился гол хозяев. По сути, подаренный голкипером гостей.

На исходе получаса игрового времени случился дальний удар Кади, который неуклюже отразил Латышонок. Грудью голкипер парировал мяч перед собой, а набежавший Джон Кордоба на сто процентов воспользовался шансом – 1:0. Под занавес тайма ещё и дальний удар Са стал проблемой для Латышонка, но там после неудачного первого касания он в броске успел к мячу и смахнул его за пределы поля.

Голы команды приберегли на второй тайм. Всего пять минут прошло после его начала, как Сафонов длинной передачей нашёл Сперцяна. Да так удачно нашёл, что Эдуард из глубины вывалился на рандеву с Латышонком и уверенно голкипера переиграл – 2:0. Прошло меньше десяти минут, и команды устроили обмен голами. «Балтика» забила первой, но не успела почувствовать себя уверенно, не успела ощутить камбэк.

А голевую атаку организовал Кузьмин, забросивший мяч к углу вратарской. Оттуда прострелил Ковалёв, а набежавший Козлов дотянулся выставленной ногой и замкнул, такой гол трёх К получился – 2:1. Но Кордоба очень быстро «потушил» гостей. Подача Сперцяна от угла поля, Джон мастерски продавливает Фернандеса и точно бьёт – 3:1.

Правда, без нервов «Краснодар» матч не завершил. «Балтика» в концовке неплохо так надавила, заперев хозяев у ворот Сафонова и забив на 89-й минуте. Диагональ Кузьмина после ошибки Оласы досталась Козлову, Данила принял мяч на грудь, а вторым касанием точно пробил – 3:2. Тем не менее, «быки» победу удержали и почти нагнали «Зенит», сенсационно проигравший «Рубину».