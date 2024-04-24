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В «Пари НН» уверены, что клуб останется в РПЛ

24 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать
Ахмат
...
Пари НН
28.04 14:00

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, переживает ли он из-за турнирного положения команды.

— Нас беспокоит целый сезон. У нас каждая игра как финал. Но команда с самым маленьким бюджетом в РПЛ показывает достойный футбол, — заявил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавил, что «Пари НН» хочет играть в футбол и будет продолжать это делать в рамках элитного российского дивизиона.

В настоящий момент «Пари НН» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 28 очков.  

Следующим соперником команды Сергея Юрана в РПЛ станет «Ахмат».

«Пари НН» проиграл пятый матч подряд

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов

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АХМАТ ПАРИ НН
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