«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»

В среду, 24 апреля, «Зенит» встречается у себя дома с «Рубином» в матче перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги.

В эти минуты идет второй тайм, и «Зенит» проигрывает на «Газпром Арене» казанцам со счетом 0:2. Стоит сказать, что с ноября прошлого года «Рубин» стал первой командой, которой удалось на выезде поразить ворота «Зенита». Последний раз подопечные Сергея Семака пропускали дома в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

С тех пор «Зенит» провел в Санкт-Петербурге семь игр, в которых смог оставить свои ворота замке. Отметим, что голами не смогли отметиться даже «Динамо» и «Спартак» (два раза).

«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола