Тигиев высказался о слухах, что Глушаков в «Спартаке» сливал Карреру

Экс-игрок «Спартака» Георгий Тигиев признался, что не верит, что хавбек Денис Глушаков мог сливать бывшего тренера московского клуба Массимо Карреру.

«Если честно, про этот разгон я впервые услышал от журналистов. В команде не чувствовалось ничего такого. Я не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис - простецкий пацан с Миллерово, настоящий. Я его знаю таким», - приводит слова бывшего футболиста издание Sportц24.

Напомним, что Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. В итоге Каррера стал первым иностранным наставником в истории команды, которому удалось в дебютном сезоне (2016/2017) завоевать золото чемпионата России.