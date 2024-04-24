Сафонов сделал голевой пас рукой

В среду вечером в одном из матчей двадцать первого тура Российской премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Балтика». В начале второго тайма голом отметился атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. Любопытно, что голевой пас сделал страж ворот краснодарской команды Матвей Сафонов. Он рукой доставил мяч к центру поля, где его подхватил Сперцян. Дальше игрок протащил мяч вперёд и завершил атаку результативным выстрелом.

Следить за заключительным отрезком матча между «Краснодаром» и «Балтикой» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.