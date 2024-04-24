«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола

Сегодня, 24 апреля, «Зенит» принимает на своём поле «Рубин» в рамках матча перенесённого 21-го тура чемпионата России.

На данный момент «сине-бело-голубые» проигрывают дома «Рубину» со счетом 0:2. Для «Зенита» это лишь третий случай в нынешнем розыгрыше РПЛ, когда команда пропустила на «Газпром Арене» больше одного мяча.

Следить за всеми событиями поединка «Зенит» - «Рубин» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в рамках первого круга чемпионата России подопечные Сергея Семака разгромили на выезде казанцев со счетом 3:0.