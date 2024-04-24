«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»

В середине второго тайма матча 21-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» зреет сенсация. На 50-й минуте Мирлинд Даку отправил мяч в сетку ворот лидеров, а на 67-й - гости удвоили перевес. После подачи корнера с правого фланга оборона «Зенита» не смогла далеко вынести мяч, в итоге после передачи в падении через себя мяч получил Александр Мартынович и с левого края штрафной отлично попал в дальний угол - 0:2.

Если «Зенит» сегодня уступит, тогда его отрыв от «Краснодара» будет составлять всего одно очко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.