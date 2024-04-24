Кордоба оформил дубль, «Краснодар» снова уверенно обыгрывает «Балтику»

Если в первом тайме матча 21-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Балтикой» был забит только один гол и то после грубой ошибки вратаря гостей, то вторая половина встречи получается очень результативной. После перерыва Эдуард Сперцян и Данила Козлов обменялись меткими ударами. Но тут же Джон Кордоба оформил дубль. Эдуард Сперцян навесил с угла поля в борьбу, а Кордоба в высоком прыжке головой пробил в ближний нижний угол ворот.

«Краснодар» ведет 3:1 и на эту минуту уступает «Зениту» всего одно очко. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.