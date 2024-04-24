Сперцян удвоил перевес «Краснодара» в матче с «Балтикой»

В 21-м туре Премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Балтика». Хозяева поля выиграли первый тайм из-за ошибки голкипера соперника, который не справился с дальним коварным ударом Кади, и Джон Кордоба добавил мяч в сетку. На 50-й минуте подопечные Мурада Мусаева забили снова. Матвей Сафонов далеко выбил мяч из ворот, Эдуард Сперцян его подхватил и рванул к воротам, оставил не у дел защитника и пробил в нижний угол ворот противника. На табло уже 2:0.

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