Булыкин: «Надо отдать должное футболистам «Локомотива»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий после победы московского клуба над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

«В начале показалось, что «Локомотив» может выбыть из гонки за медали. Казалось, что все складывается против железнодорожников. Но надо отдать им должное, они не опустили руки, проявили характер и вырвали этот тяжелый матч. Я поздравляю их с победой!» — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

После этой встречи «Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

Что касается «Локомотива» (41), то он вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.