«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма

В матче 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Рубин». Лидеры текущего сезона не смогли взломать оборону казанцев в первом тайме, а в самом начале второго вовсе пропустили мяч в свои ворота. Александр Зотов с правого фланга сыграл в сторону радиуса штрафной, в том районе Мирлинд Даку не встретил сопротивления и сразу низом отправил мяч в дальний угол ворот.

0:1 в этом поединке. «Зенит» останется лидеров в любом случае, а вот соперник уже делит седьмое место в онлайн-таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.