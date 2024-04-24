Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма

24 Апреля 2024 • 21:45 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин
1 1.35 X 5.10 2 10.00
2-й тайм

В матче 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Рубин». Лидеры текущего сезона не смогли взломать оборону казанцев в первом тайме, а в самом начале второго вовсе пропустили мяч в свои ворота. Александр Зотов с правого фланга сыграл в сторону радиуса штрафной, в том районе Мирлинд Даку не встретил сопротивления и сразу низом отправил мяч в дальний угол ворот.

0:1 в этом поединке. «Зенит» останется лидеров в любом случае, а вот соперник уже делит седьмое место в онлайн-таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
22:15
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:06
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
21:45
«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма
20:38
Рахимов: «Хотелось бы тоже иметь такую головную боль, как у Семака»
20:28
Семак объяснил выбор состава на игру с «Рубином»
20:00
«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики»
20:00
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 3
19:16
«Зенит» объявил состав на матч РПЛ с «Рубином»
18:23
Йевтич оценил работу Слуцкого в «Рубине»
18:08
Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»
15:24
Новосельцев: «С вероятностью 75% «Зенит» будет чемпионом России»
13:23
Халилович: «Зенит» как «Бавария», чтобы его победить, нужен Хаби Алонсо»
09:55
Игрок «Зенита» Мостовой: «Эмоциональная усталость уже чувствуется»
02:18
Зенит - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
23:44
Петржела уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ
21:20
Радимов уверен, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Рубином»
18:25
Масалитин считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена
16:24
Агент Барбоза: «Многие клубы завидуют, что Педро играет в «Зените»
12:12
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
11:53
Радимов: «Чемпионская интрига в РПЛ жива»
11:23
Радимов: «Понятно, что все хотят видеть от «Зенита» больше феерии, но в борьбе за чемпионство этого хватает»
22 Апреля
21:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Рубин РПЛ — 24 апреля 2024
21:20
Желудков назвал тур, когда «Зенит» может стать чемпионом
20:34
Лепёхин оценил новичков «Зенита»
19:26
Колыванов считает, что Сергееву стоит уйти из «Зенита» в аренду
18:11
Андрей Мостовой: «Зенит» без проблем восстановится к следующей игре»
17:51
Непомнящий оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ
16:46
Агент Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но я сомневаюсь, что «Зенит» захочет его продавать»
16:40
Кобелев оценил результативность Кассьерры
13:15
Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»
12:42
Ставка и прогноз на матч Зенит — Рубин чемпионата России — 24 апреля 2024
02:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Рубин чемпионата России – 24 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.85 3.60 2.27
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
3
2.90 3.30 2.38
Видео
97 мин
Краснодар Краснодар
Балтика Балтика
3
2
1.53 3.95 6.20
Видео
97 мин
Зенит Зенит
Рубин Рубин
0
2
1.29 5.20 9.80
Видео
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
25.04.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.43 3.75 2.85
Видео
25.04.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Тигиев высказался о слухах, что Глушаков в «Спартаке» сливал Карреру
22:07 · Россия. Премьер-лига
Сафонов сделал голевой пас рукой
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба оформил дубль, «Краснодар» снова уверенно обыгрывает «Балтику»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» быстро отыграла один гол в матче с «Краснодаром»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Сперцян удвоил перевес «Краснодара» в матче с «Балтикой»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Надо отдать должное футболистам «Локомотива»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма
21:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА» эксклюзив
21:43 · Россия. Премьер-лига
«Галактионов уже давно изжил себя в «Локомотиве» — Смородская
21:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова рассказал, есть ли предложения у форварда «Ростова»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов
21:24 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о победе «Локомотива»: «Такие героические потуги уже никого не удивляют»
Все новости
Рекомендуем