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«Галактионов уже давно изжил себя в «Локомотиве» — Смородская

24 Апреля 2024 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
28.04 16:15

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера «красно-зелёных».

— Галактионов давно уже изжил себя в «Локомотиве». Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов, — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Эксперт призналась, что ей грустно смотреть за такой игрой команды.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «железнодорожников» 41 зачетный балл после 25 матчей.

В следующем туре подопечные Галактионова встретятся на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет 28 апреля, начало — в 16:15 по мск.

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