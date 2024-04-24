Агент Голенкова рассказал, есть ли предложения у форварда «Ростова»

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

Ранее сообщалось, что за 24-летним футболистом следят ЦСКА и «Локомотив».

«Варианты трансфера? Никаких вариантов нет. Все мысли о «Ростове». Не скажу, что он выглядит очень ярко. Он может играть еще лучше», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В этой кампании Голенков появился на поле в 32 играх во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Контракт нападающего с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Голенкова в полтора миллиона евро.