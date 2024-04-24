Наумов — о победе «Локомотива»: «Такие героические потуги уже никого не удивляют»

Экс- президент «Локомотива» Николай Наумов даль комментарий после победы московского клуба над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура первенства страны.

«Такие героические потуги «Локомотива» уже никого не удивляют. Команда выходит, непонятно, на что рассчитывает, играет в пол ноги, потом героически преодолевает то, что упущено. С одной стороны, одерживать такие победы приятно. С другой стороны, пора уже менять тактические схемы и сразу добиваться успеха», — приводит слова функционера издание «СЭ».

После этой встречи «Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

Что касается «Локомотива» (41), то он вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.



