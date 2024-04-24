Мостовой: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с ЦСКА.

«Сейчас «Спартак» однозначно фаворит в матче с ЦСКА. «Армейцам» как всегда чего-то не хватает. После игры с «Ахматом» они могли оказаться на третьем месте, а сейчас уже идут на шестом. Думаю, «Спартак» обыграет ЦСКА. Тогда «красно-синим» можно будет забыть о борьбе за медали», – сказал Мостовой.

Матч перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало игры запланировано на 20:30 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.