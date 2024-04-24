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«Краснодар» забил «Балтике» после ошибки голкипера

24 Апреля 2024 • 21:15 Комментировать
Краснодар
3:2
Балтика
1 1.70 X 3.85 2 5.30
2-й тайм

В 21-м туре Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Балтику». В первую треть матча команды обменивались острыми атаками, но мяч упорно не шел в ворота до 31-й минуты противостояния. Кади получил мяч на подступах к штрафной, развернулся и без помех сильно пробил по центру ворот, мяч ударился о газон, и голкипер не смог его зафиксировать, а Джон Кордоба тут же в касание добавил его в сетку ворот гостей.

На табло 1:0, «быки» идут вторыми и на эту минуту проигрывают «Зениту» два очка. Соперник же делит второе место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРАСНОДАР БАЛТИКА
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