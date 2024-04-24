«Пари НН» проиграл пятый матч подряд

Сегодня, 24 апреля, «Пари НН» принимал у себя дома «Локомотив» в рамках матча перенесённого 21-го тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась волевой победой «железнодорожников» (3:2), которые отыгрались с 0:2.

Для подопечных Сергея Юрана данное поражение стало уже пятым подряд в рамках чемпионата России. В предыдущих четырех встречах «Пари НН» проиграл «Балтике», «Краснодару», «Оренбургу» и «Динамо».

Сейчас нижегородцы идут на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 28 очков после 25 игр.

В следующем туре «Пари НН» будет гостить у «Ахмата». Встреча 26-го тура пройдет 28 апреля.

В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Юрана