Галактионов: «У нашей команды, у наших молодых пацанов есть характер, есть воля и желание»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- За 15 минут до конца матча проигрывали 0:2. В итоге сумасшедший камбэк и победа 3:2. Что вы чувствуете сейчас?

- Я чувствую огромную радость, я чувствую гордость за наших ребят. Потому что действительно перевернуть такой матч и вытащить с 0:2, выиграть - это бесценно. Мы из поблагодарили сейчас, они красавцы, просто красавцы. Это в очередной раз показывает, что у нашей команды, у наших молодых пацанов есть характер, есть та воля и желание. Да, может быть, чего-то не хватает, но опять, владея территорией и инициативой, немного не хватало остроты. Но и замены перевернули игру, и самое главное - тот кураж, тот посыл, когда мы действительно взвинтили темп именно в концовке и свой порыв, показали, что у этой команды, у нашей команды характер бойцов.

- Сильянов свой победный гол побежал праздновать именно к вам. Было вам особенно приятно, или там вообще ничего не понимали и не видели?

- Особенно приятна эта победа, а самое главное - это реакция скамейки, когда вся команда, весь коллектив действительно радуется за эту победу. Вот это самое приятное, что у нас действительно есть команда.

- Как можете оценить судейство? Эмоций было много, желтую карточку даже успели получить.

- Я уже один раз прокомментировал, понес за это заслуженное наказание, поэтому я оцениваю только характер своей команды.

- Артём Дзюба сегодня не разминался. Он не был готов на поле появиться? Или с чем это связано?

- Нет, он был готов. Единственное, в последних матчах нас устраивало, как наши ребята действовали с точки зрения использования Максима Глушенкова на позиции ложной девятки. Это абсолютно нормальная ситуация. Понятно, что, наверное, ему неприятно. Он амбициозный человек, спортсмен, отлично играет, но сегодня мы видим, что у нас скоростная мобильная команда в группе атаки. Возможно, и стоило под конец, когда шел навал, использовать фактурного нападающего, но с другой стороны мы тоже видели, что в прошедшем матче это не принесло таких дивидендов, то есть, минимальный риск убрали.

- Пока вы Артёма не видите?

- Как не видим? Видим, потому что он игрок нашей команды, нашего состава. Он много пропустил из-за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали на эту тему, он готовится и помогает внутри команды.