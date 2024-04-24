Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Юрана

24 Апреля 2024 • 21:05 Комментировать
Пари НН
2:3
Локомотив Москва

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос о будущем Сергея Юрана на посту главного тренера команды.

24 апреля нижегородцы проиграли на своем поле «Локомотиву» в рамках 21-го тура РПЛ. Встреча завершались со счетом 2:3.

«Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Специалист отметил, что команда потеряла ряд игроков из-за травм, поэтому Юрану приходится работать с теми, кто есть.

На данный момент «Пари НН» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 28 баллов.

Трудовой договор Юрана с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
21:46
Булыкин: «Надо отдать должное футболистам «Локомотива»
21:24
Наумов — о победе «Локомотива»: «Такие героические потуги уже никого не удивляют»
21:15
«Пари НН» проиграл пятый матч подряд
21:11
Галактионов: «У нашей команды, у наших молодых пацанов есть характер, есть воля и желание»
21:05
В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Юрана
21:03
Нагорных — о волевой победе над «Пари НН»: «Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив»
21:02
Юран сказал 10 слов после матча с «Локомотивом»
20:55
Антон Миранчук: «Пока совсем не верится, какое-то опустошение»
20:17
Двух пенальти Калинского не хватило: в Нижнем Новгороде «Локомотив» добыл победу со счёта 0:2 2
20:04
Баринов заработал дисквалификацию на дерби со «Спартаком»
19:54
«Локомотив» вернулся в игру с «Пари НН» после гола Сулейманова
19:41
Хавбек «Пари НН» Калинский оформил дубль с пенальти
19:38
«Пари НН» снова забил «Локомотиву» с пенальти
18:55
«Пари НН» с пенальти повёл в матче с «Локомотивом»
18:21
Игнатьев оценил проблемы «Локомотива» с нападающими
18:13
Галактионов: «Навык у Сильянова есть, не хватает сыгранности»
18:04
Юран дал лаконичный комментарий перед матчем с «Локомотивом»
17:45
«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
17:04
Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч против «Пари НН»
16:02
Непомнящий предположил, почему Дзюба перестал попадать в стартовый состав «Локомотива»
14:23
Агент Селюк: «Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате»
13:18
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив РПЛ — 24 апреля 2024
02:08
Пари НН - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
16:53
Валерий Овчинников: «Локомотив» хочет отправить Дзюбу в Китай к Слуцкому
15:29
В «Пари НН» подтвердили желание выкупить Ермакова
14:24
«Пари НН» выкупит у ЦСКА Ермакова за 20 миллионов рублей
13:22
Селюк: «АПЛ — не для Пиняева»
13:10
Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой» 1
22 Апреля
23:31
Радимов: «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника
22:12
Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу обязательно нужно усиление летом
20:51
Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»
20:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Локомотив РПЛ — 24 апреля 2024
14:48
Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного» 1
12:29
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив чемпионата России — 24 апреля 2024
12:25
Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию
02:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН – Локомотив чемпионата России – 24 апреля 2024
21 Апреля
14:27
Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде» 1
14:07
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:28
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
20 Апреля
18:36
Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.85 3.60 2.27
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
3
2.90 3.30 2.38
Видео
97 мин
Краснодар Краснодар
Балтика Балтика
3
2
1.53 3.95 6.20
Видео
97 мин
Зенит Зенит
Рубин Рубин
0
2
1.29 5.20 9.80
Видео
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
25.04.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.43 3.75 2.85
Видео
25.04.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Тигиев высказался о слухах, что Глушаков в «Спартаке» сливал Карреру
22:07 · Россия. Премьер-лига
Сафонов сделал голевой пас рукой
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба оформил дубль, «Краснодар» снова уверенно обыгрывает «Балтику»
21:51 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» быстро отыграла один гол в матче с «Краснодаром»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Сперцян удвоил перевес «Краснодара» в матче с «Балтикой»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Надо отдать должное футболистам «Локомотива»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма
21:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» — фаворит в дерби с ЦСКА» эксклюзив
21:43 · Россия. Премьер-лига
«Галактионов уже давно изжил себя в «Локомотиве» — Смородская
21:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова рассказал, есть ли предложения у форварда «Ростова»
21:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов
21:24 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о победе «Локомотива»: «Такие героические потуги уже никого не удивляют»
Все новости
Рекомендуем