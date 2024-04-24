В «Пари НН» высказались о возможном увольнении Юрана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос о будущем Сергея Юрана на посту главного тренера команды.

24 апреля нижегородцы проиграли на своем поле «Локомотиву» в рамках 21-го тура РПЛ. Встреча завершались со счетом 2:3.

«Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Специалист отметил, что команда потеряла ряд игроков из-за травм, поэтому Юрану приходится работать с теми, кто есть.

На данный момент «Пари НН» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 28 баллов.

Трудовой договор Юрана с клубом рассчитан до конца следующего сезона.