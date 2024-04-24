Нагорных — о волевой победе над «Пари НН»: «Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий после победы над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура первенства России.

«Трудный матч, много спорных, на мой взгляд решений. Но наши парни, команда «Локомотив» приехали в Нижний Новгород за тремя очками, бились до конца и заслуженно победили! Хочу поздравить всю команду: игроков, тренеров, врачей! Характер и самоотдача — это сегодняшний «Локомотив», — приводит слова руководителя «СЭ».

После этой встречи «Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

Что касается «Локомотива» (41), то он вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.