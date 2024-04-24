Юран сказал 10 слов после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- После пятого поражения подряд что бы вы хотели сказать своим болельщикам?

- То, что я всегда говорю, - проанализируем игру, готовимся к следующей.

Напомним, что и перед матчем Сергей Юран был немногословен. Причиной своеобразного бойкота СМИ стал штраф за «нецензурные выражения», а также условная дисквалификация на два матча с испытательным сроком на целый год.

«Пари НН» вел по ходу матча со счетом 2:0, но в последние 15 минут игры пропустил трижды и проиграл.