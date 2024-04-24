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Антон Миранчук: «Пока совсем не верится, какое-то опустошение»

24 Апреля 2024 • 20:55 Комментировать
Пари НН
2:3
Локомотив Москва

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Локомотив» Антон Миранчук для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что за эмоции сейчас после того, как за 15 минут до конца матча проигрывали 0:2, а потом победили 3:2?

- Честно, пока совсем не верится. Какое-то опустошение. Эмоции были, наверное, во время третьего гола как раз. Наверное, всё пошло от того, что забили и начали верить. Понимали, что будут моменты, что не все потеряно и не все закончено. Не без удачи, но выиграли такой матч, забили три гола.

- Расскажите про свой пенальти. В какой момент решили, куда будете бить? Что происходило тогда? Когда решили, что будете бить именно вы, или это было заранее до игры обозначено?

- Нет, тренерский штаб обозначает, конечно, нескольких человек, но последний до этого я тоже бил. Поэтому ребята, кто со мной был, Глушенков тоже пожелал удачи. Поэтому понимал, что надо просто выбрать угол и туда пробить. Так и получилось, не стал менять,  это, наверное, самое важное при пенальти.

- Что происходит с «Локомотивом» в этом сезоне? Очень много таких камбэков. Как вы сами это объясняете?

- Да мы много где потеряли на самом деле очки, за это больше обидно. Камбэки - это, конечно, и забирает много сил, и должно придать в эмоциональном плане. Поэтому посмотрим. Осталось еще достаточно игр, нужно позабирать свои очки. Сейчас следующая игра со «Спартаком», она не менее важная на выезде. Тем и прекрасен футбол, что такие матчи происходят.

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