Пименов: Трудно предсказать результат дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Эксперт заявил, что тяжело угадать исход встречи, ведь ЦСКА может настроиться на дерби, несмотря на отсутствие важных футболистов в составе.

«Но «Спартак» после крупной победы над «Ростовом» подходит к матчу в хорошем настроении, однако запаса прочности у «красно‑белых» нет», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Игра перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» должна будет пройти 24 апреля. Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.