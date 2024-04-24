Шишкин считает, что не имеет значения состояние ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком».

«Всегда говорил и повторяю: не важно, в каком состоянии команды подходят к этому дерби. Мы видим, что сейчас ЦСКА немного колошматит, хотя «армейцы», пожалуй, самая организованная и стабильная команда в нашем чемпионате. Но со всеми иногда случается такое, как с ЦСКА в матче с «Ахматом», я имею в виду ситуацию с удалениями», — приводит слова экс-игрока издание «РБ Спорт».

Напомним, игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.