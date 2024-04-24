Рахимов: «Хотелось бы тоже иметь такую головную боль, как у Семака»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Прошлый матч сразу два игрока из обоймы пропускали. Сегодня пропускает Ашурматов из-за красной карточки. Что для вас чувствительнее?

- Для нас всегда чувствительно, потому что обойма у нас не такая большая, и потер игроков чувствительные. Тем более, если мы говорим о том, что нам нужно по ходу матча где-то усиливать игру, где-то сохранить определенный баланс. Естественно, для этого нужна обойма. Пока мы чувствуем отсутствие этих игроков.

- Безруков давно не появлялся в старте. В последний раз в конце марта выходил в стартовом составе в чемпионате. Почему сегодня решили выпустить его?

- По определенным причинам, наверное. Потому что нам больше придется обороняться. Объем работы нужно выполнить достаточно большой, поэтому Безруков в этом плане достаточно ответственный, мобильный. Решили, что надо поставить сегодня его.

- Новички, которые пришли в зимнее трансферное окно, пока вы их очень аккуратно инкорпорируете в состав. Сегодня тоже большая часть из них остается в запасе. Все-таки это означает, что они не совсем еще готовы играть за «Рубин» с первых минут, не готовы к вашим требованиям? В чем здесь причина?

- Надо сказать о том, что все эти новички не имеют такого определенного опыта, они впервые выезжают из своих стран. Таким игрокам всегда нужно время на адаптацию. Когда ты сталкиваешься с совершенно другими скоростями, другим менталитетом, другим футболом, это непросто. Игроки опытные, которые приходили до этого, имеют и международный опыт, игры за сборную, игры в Лиге Европы. Кто-то играл во Франции, кто-то в Испании, кто-то в Греции. Им все-таки легче, потому что они эту адаптацию проходили в других странах. Естественно, их вписывать намного легче, поэтому сейчас на сегодняшний момент все те игроки стараются, но мы видим, пока они еще не прошли этот период адаптации.

- Вас чем-то удивил состав «Зенита»? Все-таки там тоже есть определенная ротация.

- Понятно, что если мы посмотрим на скамейку «Зенита», то там и Артур, и Педро, и Эракович, и все остальные. Мы, наверное, должны сказать, что там обойма такая достаточно большая, у Сергея Богдановича головная боль, наверное, кого ставить. Но с другой стороны, хотелось бы тоже иметь такую головную боль.

- Вы играли в субботу с «Локомотивом» в два часа дня. «Зенит» играл в воскресенье полпятого. Этот лишний день будет ли иметь значение с точки зрения готовности? 48 или 72 часа имеют значение при такой плотности?

- Я думаю, что все-таки нет, потому что на третий день достаточно быстро может идти восстановление, если команда в хорошем физическом состоянии, то это не принципиальный момент.